Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 15 февраля 2021, 06:33 — REGNUM На Ямале финансово поощряют граждан за информацию о пьяных водителях. Об этом сообщили «Ноябрьску 24» в местном отделе ГИБДД,
Согласно постановлению регионального правительства, за подтверждённую информацию о пьяном водителе, или находящемся под воздействием наркотиков, положено денежное поощрение в размере четырёх тысяч рублей.
Отмечается. что только в Ноябрьске в 2020 году было задержано в ходе рейдов и проверок 273 пьяных автомобилистов за рулём, еще 177 отказались от освидетельствования, а 67 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения не в первый раз.