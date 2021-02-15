Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:33 — REGNUM На Ямале финансово поощряют граждан за информацию о пьяных водителях. Об этом сообщили «Ноябрьску 24» в местном отделе ГИБДД,

Согласно постановлению регионального правительства, за подтверждённую информацию о пьяном водителе, или находящемся под воздействием наркотиков, положено денежное поощрение в размере четырёх тысяч рублей.

Отмечается. что только в Ноябрьске в 2020 году было задержано в ходе рейдов и проверок 273 пьяных автомобилистов за рулём, еще 177 отказались от освидетельствования, а 67 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения не в первый раз.