Пекин, , 06:10 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено девять новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщили 15 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Единственный локальный случай пришелся на провинцию Хэбэй. Еще 61 пациент был выписан из больниц страны по выздоровлении. Ни одного случая подозрения на инфекцию или случая гибели от нее в Китае за прошедшие сутки выявлено не было.

Общее число заболевших в стране достигло 89 772 с начала эпидемии, из которых 4636 человек скончались, еще 84 499 человек были выписаны из больниц.