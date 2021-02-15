Челябинск, , 06:04 — REGNUM В Челябинской области ожидается очередное похолодание. Такой прогноз дают синоптики.

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14 февраля температура воздуха доходила в городе почти до нуля градусов. А к вечеру понедельника, 15-го, она может опуститься почти до минус 20, а затем опустится ниже этой отметки. Также 15 февраля ожидаются порывы сильного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая неделя была в регионе морозной. Однако затем на два дня (13 и 14 февраля) наступило потепление.