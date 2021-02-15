Чебоксары, , 05:56 — REGNUM В Чувашии подвели итоги конкурса по разработке логотипа и брендбука Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Лучшей признана работа чувашского художника Игоря Андреева, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Конкурсная работа, признанная лучшей Cap.ru

Всего поступило 40 конкурсных работ, из них отобраны три финалиста. По итогам обсуждения лучшим признан проект логотипа, разработанного членом союзов художников и дизайнеров России Игорем Андреевым.

Данный логотип будет использоваться в оформлении мероприятий, появится на печатной продукции, почтовой корреспонденции, одежде, сувенирах.

Напомним, победитель конкурса за разработку логотипа получит 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс по разработке логотипа Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей продлевался: в конце декабря 2020 года заявляли, что подана 51 конкурсная заявка от 41 участника из Чувашии, Москвы, Татарии и Пензенской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии выбирают лучший проект логотипа Сурского рубежа