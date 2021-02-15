Ульяновск, , 05:45 — REGNUM В Ульяновской области проводится служебная проверка информации о том, что в одном из реабилитационных центров пациенту с инфарктом якобы отказали в помощи, направив в ковидный стационар. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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В ведомстве отмечают, что накануне в социальных сетях размещено сообщение о том, что в реабилитационном центре «Радуга» ЦК МСЧ якобы отказали в госпитализации мужчине с инфарктом, который ранее переболел COVID-19, перенаправив в ковидный госпиталь центральной городской клинической больницы.

Минздрав отмечает, что начата проверка, по итогам которой будут установлены все детали происшествия и принято соответствующее решение. В ведомстве также приносят «искренние соболезнования родным пациента».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведен 665 831 тест на коронавирус в отношении 634 217 человек. Под медицинским наблюдением остаются 12 652 человека.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что «ситуация в регионе по заболеваемости COVID-19 идет со стойкой тенденцией к снижению, но нельзя расслабляться». Также идёт работа по возвращению части ковидных стационаров в плановый режим работы.