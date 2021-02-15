Екатеринбург, , 05:43 — REGNUM В центре Екатеринбурга снесли особняк, построенный в 1927 году. Он размещался на улице Декабристов, 42а, и находился в аварийном состоянии.

Деревянный Дом Серебровских был построен по проекту архитектора Константина Бабыкина. Общественники пытались спасти здание, но безуспешно. Предложения сохранить дом и сделать в нём музей не прошли.

Разобрали усадьбу в феврале. Внутри были обнаружены старинные артефакты. Один из них, пианино Herman & Grossman, уже размещён в детской библиотеке на ул. Чапаева, 3.