Владивосток, , 05:42 — REGNUM За минувшие выходные в Приморье скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За сутки выявлено ещё 125 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 152 пациента.

На 15 февраля в Приморском крае зарегистрировано 39 012 носителя коронавируса, излечились 31 675, скончались 597 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке почти три месяца не фиксируются смертельные случаи пациентов с коронавирусом.