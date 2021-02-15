Ульяновск, , 05:32 — REGNUM В Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса находятся свыше 12,6 тыс. человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, с начала пандемии в регионе сделан 665 831 тест на SARS-CoV-2, обследованы 634 217 человек.

По данным за последние сутки, предварительно лабораторные исследования на коронавирус показали положительный результат у 129 человек. Таким образом, с начала пандемии официально выявлено 46 147 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время под наблюдением находятся 12 652 человека.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что ранее в регионе прошёл обучающий семинар для медицинских работников по организации кабинетов восстановительного лечения для переболевших COVID-19 пациентов. Также состоялся мастер-класс по практическому применению шкалы медицинской реабилитации больных.