Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области десятки человек был задержаны после молитвы. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл 12 февраля в районе мечети. По данным изданий, были задержаны 140 людей.

В Росгвардии журналистам E1.ru подтвердили участие ведомства в этой операции, но отметили, что оказывали поддержку другому ведомству. По данным TagilCity.ru, мероприятия прошли в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства по инициативе ФСБ. Затем задержанные были отпущены по домам.