Якутск, , 05:06 — REGNUM В Якутию поступила очередная партия вакцины «Спутник V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Минздрав республики получил и распределяет более 15 тыс. доз препарата. Всего на 14 февраля Якутия получила свыше 40 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от COVID-19 проводится в 43 поликлиниках, в которых развернуто более 150 пунктов, создано порядка 110 мобильных бригад. На прививках задействованы 550 медработников.

Первый курс вакцинации прошли 26 507 человек, второй — 6163 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке вакцинировались от коронавируса 790 человек.