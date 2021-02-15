Хабаровск, , 04:57 — REGNUM В ЗАГСах Хабаровского края в январе выдали более тысячи свидетельств о рождении, из них около 500 детей появились на свет в Хабаровске и 200 — в Комсомольске-на-Амуре. Больше половины всех новорожденных — мальчики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Томской области за год родилось 135 пар двойняшек

За январь зарегистрировано 4540 записей актов гражданского состояния. Из них — 1025 свидетельства о рождении.

Родилось 12 двоен и одна тройня.

Мальчиков — 531, 34 из них получили имя Артём, 27 — Александр, 23 — Михаил. Также среди популярных имен: Кирилл, Иван, Максим, Матвей, Тимур. Единичные случаи: Ростислав, Артур, Савва, Лука.

Девочек родилось чуть меньше — 497. 24 новорожденным дали имя Ева и София, также 24. Екатерин — 18, 17 — Вероник. Реже девочек стали называть Анастасиями, Аринами, Елизаветами, Таисиями, Кристинами и Алисами. Зато в январе текущего года зарегистрированы такие редкие имена как: Ярослава, Эльмира, Стефания, Снежана, Ника, Лея, Камила и Лейла.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре тройни и 135 пар двойняшек родились в Томской области в 2020 году.