Анадырь, , 03:34 — REGNUM На Чукотке почти три месяца не фиксируются смертельные случаи пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 февраля в Чукотском автономном округе выдан 671 положительный тест на коронавирус, 616 пациентов выздоровели, четыре — скончались.

Всего сделано более 58,5 тысяч тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке привились от коронавируса вторым компонентом вакцины 790 человек.