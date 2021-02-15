Анадырь, , 03:21 — REGNUM На Чукотке вакцинировались от коронавируса 790 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 2022 жителя. Остаток первого компонента вакцины — около шесть тыс. доз.

Активно участвуют в вакцинации жители старшего возраста. В частности, привились 85 постояльцев психоневрологического интернат. Второй компонент вакцины получили 25 человек. Никаких негативных реакций у них не возникло, все перенесли вакцинацию благополучно. Кроме того, привились около 30 сотрудников интерната.

Как сообщало ИА REGNUM, России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность в борьбе с пандемией COVID-19, чем другим странам, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ.