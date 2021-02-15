Пекин, , 03:15 — REGNUM Провинция Ляонин на северо-востоке Китая завершила проект восстановление 2844 га водно-болотных угодий, окружающих Бахайское море, сообщает агентство Синьхуа.

С конца 2018 года Ляонин завершила 14 программ, нацеленных на бухты и лиманы вдоль Бохайского моря в рамках трехлетнего национального плана действий по всестороннему восстановлению морей, сообщили в провинциальном департаменте природных ресурсов.

Провинция разрушила аквакультурные коффердамы, очистила другие сооружения и вырыла приливные канавы в рамках усилий по улучшению прибрежной среды.

К настоящему времени Ляонин также завершил благоустройство береговой линии протяженностью 47,33 км. Площадь восстановленных водно-болотных угодий и протяженность береговой линии оказались на 50% выше, чем задумывалось.

Провинции Ляонин, Хэбэй и Шаньдун, а также город центрального подчинения Тяньцзинь омываются Бохайским морем, с загрязнением которого активно борется Китая в последние годы.