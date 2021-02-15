Пекин, , 03:06 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень предупреждения в связи с мощными туманами в ряде северных, центральных, юго-западных, а также прибрежных районов страны, сообщает агентство Синьхуа.

Густой туман «прописался» в Пекине, Тяньцзине, Хэбэе, Хэнани, Аньхое, Хубэе, Хунани, Цзянси и Гуйчжоу начиная с 14 февраля, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая. Видимость в ряде районов упала ниже 200 метров.

Метеорологи рекомендуют водителям замедлить ход транспортных до безопасных скоростей, в то время как аэропорты, автострады и порты должны принимать соответствующие меры безопасности.

В Китае действует четырехуровневая систему предупреждения о суровых погодных условиях, причем красный цвет является самым серьезным из них. За ним следуют оранжевый, желтый и синий.