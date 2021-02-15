Пекин, , 03:01 — REGNUM Доступность интернета продолжает нарастать в Китае, в связи с чем выросло и число пользователей старшего поколения, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно недавнему докладу Информационного центра китайской сети Интернет, в декабре 2020 года около 26,3% от общего числа онлайн-пользователей Китая были старше 50 лет, в то время как в марте их доля не превышала 16,9%.

В докладе также отмечается, что люди возрастом 30 лет заняли 20,5% от общей доли пользователей, в то время как люди 20 и 40 лет — 17,8% и 18,8% от их общего числа соответственно.

Число китайских интернет-пользователей достигло 989 млн человек к концу прошлого года, увеличившись на 85,4 млн по сравнению с мартом 2020 года, говорится в докладе.