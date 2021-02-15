Пекин, , 02:56 — REGNUM В Китае стремительно росла база пользователей интернет-стриминговых сервисов в 2020 году, достигнув отметки 617 млн человек к декабрю, что составляет 62,4% от общего числа интернет-пользователей страны, сообщает агентство Синьхуа.

Огромная база пользователей поддерживает растущий сектор электронной коммерции в прямом эфире в то время, когда все больше и больше людей делают покупки онлайн, на фоне эпидемии COVID-19, говорится в докладе, опубликованном Китайский информационным центром сети Интернет.

Из 388 млн интернет-пользователей, которые смотрели трансляции продвижения продаж товаров онлайн, 66,2% размещали соответствующий заказ хотя бы раз, говорится в докладе. Вдобавок к онлайн-покупкам, интернет-пользователи Китая также играли в видеоигры и смотрели онлайн-шоу, концерты и спортивные соревнования.

Число интернет-пользователей Китая достигло 989 млн человек на конец 2020 года, говорится в докладе.