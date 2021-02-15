Чанчунь, Китай, , 02:48 — REGNUM Провинция Цзилинь на северо-востоке Китая организовала 27 водно-болотных заповедников и 32 водно-болотных парка в рамках программы защиты и восстановления болот, сообщает агентство Синьхуа.

По данным провинциального бюро лесов и пастбищ, уровень защиты водно-болотных угодий Цзилиня в настоящее время составляет 47% против 35%пять лет назад.

Провинция развернула экологические проекты в нескольких заповедниках с целью восстановления и расширения водно-болотных угодий. К настоящему времени восстановлено в общей сложности 1600 га сельскохозяйственных угодий.

На текущий момент в провинции насчитывается 997,6 тыс. га водно-болотных угодий, из которых 870 тыс. га являются естественными водно-болотными угодьями.