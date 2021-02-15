Пекин, , 02:40 — REGNUM Спрос на услуги онлайн-заказа такси в Китае отыграл вверх во второй половине 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Пользовательская база платформ заказа такси в Китае выросла на 7,4% относительно первых шести месяцев года, говорится в докладе по развитию интернета в стране.

Поскольку многие люди работали из дому на фоне эпидемии нового коронавируса, база пользователей служб онлайн-заказа такси сократилась до 340 млн к июню 2020 года, что составляет 84,1% от аналогичного месяца годом ранее.

Как отметили в Китайской информационном центре сети Интернет, восстановление в сфере интернет-заказов такси шло бок о бок с успехами в борьбе с эпидемией нового коронавируса в стране.