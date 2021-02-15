Пекин, , 02:35 — REGNUM Сильнейшее загрязнение воздуха продолжает наблюдаться в Пекине после Китайского Нового года, празднование которого началось 12 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс качества воздуха достиг уровня тяжелого загрязнения к 10:00 по местному времени 13 февраля. Концентрация загрязняющих частиц PM 2.5 в воздухе китайской столицы достигла 239 микрограммов на кубометр. Местные власти объявили желтый уровень загрязнения воздуха в первый день Праздника весны, как в Китае называют новый год.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о загрязнении воздуха, где степень загрязнение варьируется от синего, желтого до оранжевого и красного по мере возрастания.

Как отмечают метеорологи, существенную долю загрязнения воздуха привнесли взрывы фейерверков и петард, которыми сопровождаются праздничные торжества в Китае.