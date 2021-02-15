Пекин, , 02:30 — REGNUM Волна холодного воздуха накроет северные регионы Китая, принеся туда дожди, штормы и снега в период с 14 по 18 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального метеоцентра Китая, сильные ветры и падение температур на 4−8 градусов Цельсия ожидается в ряде северных регионов Китая. В некоторых районах провинций Цзилинь и Ляонин на северо-востоке страны ожидаются мощные снегопады с 14 по 15 февраля.

От легкого до умеренного дожди пройдут в ряде юго-западных и южных районов Китая с 15 по 16 февраля. Метеорологи рекомендуют жителям указанных районов приготовиться к приходу холодов.