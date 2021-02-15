Конакри, , 02:23 — REGNUM Три случая лихорадки Эбола подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба организации.

Три случая заражения Эболой были лабораторно подтверждены в Гвинее впервые с 2016 года. результаты предварительного расследования показали, что первой заразившейся стала медсестра, она скончалась 28 января. После смерти медсестры симптомы заболевания, напоминающего лихорадку, были выявлены у шести человек. Двое из них скончались, четверо были госпитализированы.

В Гвинее находятся сотрудники регионального отделения ВОЗ. Образцы вируса были направлены в Институт Пастера в Сенегале, там будет уточнён штамм вируса Эболы. ВОЗ оказывает помощь властям по созданию инфраструктуры для лечения и противодействия распространению вируса лихорадки Эбола. Кроме того, сотрудники ВОЗ помогают в получении вакцины от Эболы.

В связи с тем, что вспышка лихорадки Эбола произошла на приграничной территории, в субпрефектуре Гуэке в префектуре Нзерекоре на юго-западе Гвинеи, специалисты ВОЗ начали работу с властями Либерии и Сьерра-Леоне, а также с властями Кот-д`Ивуара, Мали, Сенегала и ряда других стран, граждане которых могут подвергнуться риску заражения опасным вирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Вспышка лихорадки Эбола зарегистрирована впервые с 2016 года в Гвинее