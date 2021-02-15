Москва, , 01:54 — REGNUM Пассажирское авиасообщение с Арменией и Азербайджаном возобновила Россия. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

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«Аэрофлот» планирует начать выполнение авиарейсов в обе страны с 15 февраля. Авиаперелёты Москва — Баку будут осуществляться два раза в неделю, по средам и воскресеньям, обратные полёты — в понедельник и четверг. Из Москвы в Ереван авиаперелёты будут осуществляться четыре раза в неделю, в понедельник, среду, четверг и субботу. Обратные авиаперелёты — в понедельник, воскресенье и два авиарейса в четверг.

Для въезда в Армению и Азербайджан пассажирам потребуется иметь при себе отрицательный результат тестирования на коронавирус, его нужно будет сдать не ранее, чем за 72 часа до перелёта. При этом в Азербайджан въезд разрешён только нескольким категориям граждан: дипломатам, родственникам граждан Азербайджана, лиц с разрешением на работу или видом на жительство, студентам.

Напомним, международное авиасообщение Россия временно приостановила 27 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом возобновлённом авиарейсе в Амстердам из Санкт-Петербурга.

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