Пекин, , 01:52 — REGNUM Более 390 тыс. добровольцев посвятили себя борьбе с COVID-19 в 2020 году в Китае, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

По данным Общества красного креста Китая (ОККК), добровольцы занимаются мониторингом скринингом пациентов в жилых сообществах и помогают людям, оказавшимся в нужде.

За 2020 год они потратили 71 млн человек для оказания помощи 7,5 млн человек. Это была самая крупная добровольческая кампания, когда-либо организованная и мобилизованная обществом Красного креста в Китае.