Балтимор, США, , 01:32 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Соединённых Штатах на этой неделе опустилось до 100 тыс. в сутки, следует из Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики по коронавирусной инфекции по всему миру.

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Отмечается, что тенденция к снижению приобрела устойчивый характер — если 11 февраля в США зарегистрировали более 105 тыс. случаев заболевания, то в последующие дни это число снижалось, и к 14 февраля достигло 83 тысяч.

Таким образом, средний недельный показатель заболеваемости COVID-19 снизился до уровня, регистрируемого в октябре — начале ноября 2020 года.

Напомним, своего пика показатель заболеваемости в США достиг в январе 2021 года. Тогда ежесуточно выявляли 200−250 тыс. новых случаев, а 2 января прирост составил более 300 тыс. Всего в США от коронавирусной инфекции погибли 485,1 тыс. человек.

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