Гонконг, Китай, , 01:29 — REGNUM Уровень безработицы в Гонконге за прошедшие три месяца должен превысить 7%, полагает секретарь по труду и достатку при правительстве специального административного района Лау Чи-квонг, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Уровень безработицы в Гонконге в период с октября по декабрь прошлого года из-за влияния эпидемии нового коронавируса побил рекорд 16-летней давности, отметил Лау.

Перед лицом неприятной ситуации власти предлагают временную работу нуждающимся и запускают программы профессионального обучения для тех, кто хотел бы сменить сферу деятельности. Это является, по утверждению Лау намного более эффективной мерой, нежели выплата пособий.