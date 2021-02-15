Гонконг, Китай, , 01:24 — REGNUM Службы здравоохранения Гонконга объявили о 12 новых подтвержденных случаях COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом за прошедшее 14 февраля уже второй день подряд в Гонконге было зафиксировано менее 20 новых случаев заболевания. В число вновь заболевших вошло 10 локальных пациентов, заболевание троих из которых носит неустановленный характер происхождения. Общее число заболевших в Гонконге за все время достигло 10 779 человек.

В настоящее время на лечении в госпиталях Гонконга находится 359 пациентов с подтвержденных диагнозом, из которых 21 человек находится в критическом состоянии. Власти обещают развернуть вакцинацию уже в марте.