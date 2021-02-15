Лондон, , 01:12 — REGNUM Более жёсткие ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вступили в силу в Великобритании. Об этом 14 февраля сообщает газета The Guardian.

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Начиная с 15 февраля всем въезжающим в страну, дополнительно к десяти дням самоизоляции придётся два раза сдавать тест на COVID-19. Тест будет сдаваться на второй и восьмой день после прибытия. При этом всем въезжающим в страну обязательно не менее чем за 72 часа до прибытия в страну пройти тестирование на коронавирус. За отсутствие теста прибывающие в Великобританию будут оштрафованы.

Всем прибывающим из стран так называемого «красного списка» нужно будет находиться на самоизоляции десять дней в гостинице за свой счёт. К таким странам относятся ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки. Лица, посещавшие страны «красного списка» и скрывшие информацию об этом должны будут оплатить крупный штраф до 10 тыс. фунтов (около 1 млн руб.), также им грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Цель таких ужесточений — снижение риска завоза в страну новых штаммов коронавируса, которые могут быть опаснее исходного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сколько в Великобритании было вакцинировано граждан от COVID-19.

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