Любляна, , 01:07 — REGNUM В Словении за последние 24 часа подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. Привито от коронавируса до сих пор всего 70 752 человека. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 14 февраля.

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Правительство Словении 11 февраля объявило о наступлении «оранжевой» стадии эпидемии, при которой открываются все магазины площадью 400 квадратных метров, разрешённое количество лиц на собраниях увеличено с шести до десяти, в классах начальной и средней школы начались очные занятия.

С 15 февраля снова будет разрешено перемещение за пределы муниципальных границ, но комендантский час с запретом на передвижение ночью продолжит действовать.

В Словении около 179 477 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3717 смертельных случаев.