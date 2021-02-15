Москва, , 07:20 — REGNUM Программа «Московская инновационная экосистема» удостоена награды на международном конкурсе Quality Innovation Award. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Программа получила приз в номинации Инновации в государственном секторе». Представленный Москвой проект предназначен для предварительной апробации инновационных решений — благодаря нему разработчики новых технологий могут тестировать свои продукты на городских и коммерческих объектах еще до выпуска на рынок. Органы власти и вероятные заказчики также получают выгоду в виде возможности проанализировать эффективность продукции ещё до начала её продаж.

В рамках работы «Московской инновационной экосистемы» в столице уже протестирован ряд проектов, например, беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, VR-технологии в образовании.

«Жюри конкурса отметило уникальные условия, которые созданы в Москве для авторов наукоемких решений. Завоевавшая приз программа дает разработчикам возможность проверить жизнеспособность их решений и получить развернутые отзывы целевой аудитории. Только в прошлом году нам поступило больше 600 запросов от бизнеса на испытания различных продуктов», — сообщила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансирование резидентов московских технопарков за год удвоилось