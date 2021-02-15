Подгорица, , 07:47 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1705 проведённых ПЦР-тестов, выявили 445 новых случаев коронавирусной инфекции, еще восемь человек скончались. Из больницы выписался 431 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 14 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из восьми скончавшихся от коронавируса самому старшему было 84 года, а самому младшему — 55 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 68 921, а количество скончавшихся составляет 890 человек с начала 2020 года.

Напомним, что ранее, 12 февраля, в Черногории было подтверждено 563 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 11 смертельных случаев.