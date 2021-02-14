Лондон, , 23:35 — REGNUM Британский принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл, ожидают второго ребёнка, сообщает 14 февраля агентство PA со ссылкой на представителя семьи.

«Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка», — цитирует агентство представителя семьи.

Пол ребёнка пока не известен, он станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января стало известно, что супруги не будут публиковать записи в социальных сетях после того, как они столкнулись с «потоком ненависти в онлайн-среде».

Меган Маркл неоднократно выражала недовольство в связи с негативными комментариями под постами. Уточняется, что герцог и герцогиня Сассекские прекращают пользоваться социальными сетями Facebook и Twitter, а также аккаунтами в Instagram, где у них более 10 млн подписчиков.

Читайте также: Меган Маркл проиграла очередной суд таблоиду Mail on Sunday