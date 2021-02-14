Лондон, , 21:43 — REGNUM В Великобритании от COVID-19 вакцинировали 15 млн жителей Соединённого Королевства, заявил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Надим Захави.

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"(Вакцинировали) уже 15 млн (человек)», — написал он в своем Twitter.

Захави добавил, что власти Британии не остановятся до тех пор, пока вакцина не будет предложена наиболее уязвимым с точки зрения заболевания жителям и всем старше 50 лет к концу апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. Однако специалисты ВОЗ предупредили об угрозе распространения новых штаммов SARS-CoV-2 — «британского», «южноафриканского» и «бразильского».

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