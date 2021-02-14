Санкт-Петербург, , 21:19 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 5549 человек. Из них первую часть двухкомпонентной прививки от коронавируса получили 4796 человек, вторую часть — 753 человека.

Сертификат о прививках с печатью Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего же на 14 февраля 2021 года в Петербурге вакцинировано 158 563 человека. Это составляет 2,94% от числа постоянного населения города (по состоянию на 1 декабря 2020 г.). Полностью закончили цикл вакцинации, получив иммунную защиту от коронавируса, 35 009 человек, или 0,65% от численности населения Северной столицы.

По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, с начала прививочной кампании в город поступило 281 542 комплекта вакцины (ее хватит на 5,2% от числа населения). Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 14 февраля составил 116 944 комплекта.

Тем временем в Петербурге продолжается снижение общего количества активно больных, снижается уровень суточных госпитализаций пациентов с ковидом и пневмониями.

«В развитии этой тенденции значительную роль играет массовая вакцинация населения», — подчеркивают в Межведомственном совете.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге остаётся более 100 тыс. комплектов вакцины от коронавируса