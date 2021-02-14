Загреб, , 21:20 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 14 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 89 пациентов.

Согласно новым официальным данным, общее число выявленных случаев заражения в Хорватии с начала пандемии увеличилось до 237 657 человек, а общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 5318.

Напомним, что за 12 февраля в Хорватии выявили 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.