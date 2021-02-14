Киев, , 20:48 — REGNUM В связи с гибелью трех военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новолуганского в Донбассе возбуждено дело по ч. 3 ст. 425 УК Украины «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения». Об этом 14 февраля сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на своем официальном сайте.

«ГБР открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в Донбассе в результате взрыва погибли трое украинских военнослужащих.

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