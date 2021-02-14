Анкара, , 20:52 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 6287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 14 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Согласно новым официальным данным, общее число выявленных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 2 586 183, смертельных случаев — до 27 471.

Напомним, 10 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил после заседания научного совета по коронавирусу, что в стране наступил новый этап в борьбе с коронавирусом.

Он указал, что название этого этапа — «период принятия решений на месте». Теперь в Турции будет публиковаться еженедельное среднее число случаев заражения в турецких провинциях, которые сами буду принимать решение об ослаблении или ужесточении ограничений.