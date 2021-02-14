Санкт-Петербург, 14 февраля 2021, 21:01 — REGNUM Петербургские волонтёры отметили День всех влюбленных акцией «С любовью в сердце» — они дарили людям цветы и улыбки у нескольких станций метрополитена.

Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце
Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подарочные розы
Подарочные розы
Дарья Драй © ИА REGNUM

А молодые пары наслаждались красивой зимней погодой и великолепными видами Северной столицы.

Влюбленные в День всех влюбленных
Влюбленные в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие, которое городские волонтёры организовали при поддержке благотворительного «Фонда продовольствия «Русь», охватило две станции метро, у которых чаще всего молодые люди назначают встречи — «Петроградская» и «Василеостровская». Именно вблизи этих станций кипит студенческая и культурная жизнь, здесь всегда много молодежи.

Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце
Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодые ребята, активисты Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, дарили цветы, праздничные открытки и хорошее настроение тем, кто влюблен.

Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце
Волонтер с цветами во время акции С любовью в сердце
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка с розой в День всех влюбленных
Женщина с розой в День всех влюбленных
Девушка с розой в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщина с розой в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Каждый человек в кого-то влюблен, поэтому пускай подаренные волонтерами подарки напомнят горожанам о родных и близких людях», — объяснила смысл акции руководитель Центра Дарья Никитина.

Нарисованное сердце на льдине
Нарисованное сердце на льдине
Дарья Драй © ИА REGNUM

Тем временем влюбленные пары гуляли по петербургским мостам и набережным, многие вышли на припорошенный снегом лёд Невы.

Пара на льдине в акватории Невы
Пара на льдине в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимние забавы влюбленных в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимние забавы влюбленных в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимние забавы влюбленных в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM

Тут и там появились нарисованные в снегу сердечки.

Нарисованные сердца на замерзшей Неве
Нарисованные сердца на замерзшей Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нарисованные сердца на замерзшей Неве
Влюбленные в День всех влюбленных
Нарисованные сердца на замерзшей Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Влюбленные в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимние забавы влюбленных в День всех влюбленных
Зимние забавы влюбленных в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пара на льдине в акватории Невы
Пара на льдине в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM

А те, кто еще не успел к этому времени поздравить своих любимых, спешили в цветочные магазины. Хотя для того, чтобы подарить цветы, совершенно не обязательно ждать подходящей даты.

Цветочный магазин
Молодой человек в цветочном магазине в День всех влюбленных
Цветочный магазин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодой человек в цветочном магазине в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодой человек с розой в День всех влюбленных
Молодой человек с розой в День всех влюбленных
Молодой человек с розой в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодой человек с розой в День всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Акция С любовью в сердце , приуроченная ко Дню всех влюбленных
Дарья Драй © ИА REGNUM