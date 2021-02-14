Луганск, , 20:20 — REGNUM В Донбассе в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС») на установленной украинскими военными мине подорвались и погибли трое военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, ссылаясь на данные разведки.

Взрыв U.S. Marine Corps

По его словам, в районе населенного пункта Новолуганское было отмечено перемещение на наблюдательный пост личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады.

«Во время передвижения трое так называемых десантников (не имея уточненных карт минных полей) забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине», — сказал Осадчий.

Он отметил, что мины ранее установили в данном месте представители инженерно-саперного взвода 59-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Андрей Таран и глава Генштаба Руслан Хомчак для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих должны отправиться в Донбасс в ближайшее время.

Читайте также: Зеленский поручил расследовать гибель трёх военных ВСУ в Донбассе