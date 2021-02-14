Луганск, 14 февраля 2021, 20:20 — REGNUM В Донбассе в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС») на установленной украинскими военными мине подорвались и погибли трое военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, ссылаясь на данные разведки.
По его словам, в районе населенного пункта Новолуганское было отмечено перемещение на наблюдательный пост личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады.
«Во время передвижения трое так называемых десантников (не имея уточненных карт минных полей) забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине», — сказал Осадчий.
Он отметил, что мины ранее установили в данном месте представители инженерно-саперного взвода 59-й бригады ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Андрей Таран и глава Генштаба Руслан Хомчак для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих должны отправиться в Донбасс в ближайшее время.
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