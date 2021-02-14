Москва, , 19:53 — REGNUM Более 30 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщается в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

«За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 34 беженца», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также уточняется, что из Армении в свои жилища в Нагорном Карабахе в общей сложности уже вернулись 52 545 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в Нагорном Карабахе возвели четвёртый блочно-модульный городок, предназначенный для размещения российских миротворцев.

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