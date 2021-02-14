Женева, Швейцария, , 18:59 — REGNUM Версия о возможной передаче коронавируса (SARS-CoV-2) человеку от летучих мышей является наиболее вероятной. Об этом в интервью газете The New York Times заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак.

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По его мнению, коронавирус, который ранее выявили у летучих мышей, мог впервые появиться в Юго-Восточной Азии или на юге Китая. Там от летучих мышей SARS-CoV-2 мог проникнуть на ферму диких животных, после чего, с высокой долей вероятности, заразились сотрудники.

«Полагаю, что вирус появился … от летучих мышей», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире достигло 107 838 255.