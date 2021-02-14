Казань, , 16:45 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных около Казанского Кремля на снегу появился огромный триколор в форме сердца — для этого был покрашен снег.

Арт-объект был создан активистами татарского отделения Молодой гвардии «Единой России». Руководитель республиканского отделения этой организации Динар Бариев рассказал, что День всех влюбленных — это не только повод признаться в любви своей второй половинке, но и признаться в любви к Родине.

«Это повод признаться не только своей половинке. Мы, как патриотическая организация, решили признаться в любви к своей Родине, своей стране и нарисовать триколор в форме сердечка», — рассказал он в интервью журналистам.

Организаторы отметили, что для создания изображения триколора в виде сердца использовались исключительно экологически чистые краски.