Архангельск, , 16:43 — REGNUM С начала пандемии в Архангельской области COVID-19 переболели 50 189 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Про данным штаба, за последние сутки в регионе было выявлено 194 новых случаев COVID — 19. Среди новых пациентов — 54 архангелогородца, 49 жителей Котласского района, 21 северодвинец. Инфекцию подтвердили также у жителей Холмогорского, Коношского, Устьянского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находится 4261 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Архангельской области жертвой COVID-19 стали 679 человек.