Тамбов, , 16:40 — REGNUM В Тамбовской области в рамках всероссийской акции «Россия — страна любви», приуроченной ко Дню всех влюбленных (14 февраля), представители активной молодежи и волонтеры вручают цветы жителям региона.

Букеты дарят девушкам и юношам, бабушкам и детям, продавцам и водителям, сотрудникам полиции и дорожным рабочим. Участники акции стараются никого не оставить без внимания.

Принять участие в акции можно и в дистанционном формате. Для этого можно поделиться в социальных сетях личной историей о любви к близким людям, любимому делу или месту.

Всероссийская акция «Россия — страна любви» проводится Федеральным агентством по делам молодежи («Росмолодежь»)