Тюмень, , 16:34 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днём влюблённых, рассказав на своих страницах в социальных сетях историю любви семьи Вальковских. Супруги прожили вместе более 60 лет, сообщил глава региона.

Людмила Александровна и Владимир Егорович Вальковские Пресс-служба губернатора Тюменской области

«Они встретились в далеком 1959 году на танцах в Червишево, где жила Людмила. Владимир родом из соседнего Онохино, в то время недавно вернулся из армии. Оба хорошо танцевали и сразу понравились друг другу. Через год, в морозный январский день, сыграли свадьбу. Прожив вместе 61 год, они говорят, что самое важное — уважать друг друга, уметь договариваться и подставить плечо, когда это нужно. Как женатый человек я полностью согласен», — восхитился тюменский губернатор.

Семейный архив Пресс-служба губернатора Тюменской области

Александр Моор пожелал всем влюблённым тюменцам пронести счастливые отношения через десятилетия, как это получилось у семьи Вальковских. А тем, кто ещё не встретил вторую половинку, обязательно найти свою любовь.