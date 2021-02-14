Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Немногочисленная группа женщин, называющих себя феминистками, вышла на несанкционированную акцию в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участницы несанкционированной акции собрались на Воскресенской набережной. Своей акцией называющие себя феминистками гражданки пытались поддержать женщин, которые, как им кажется, подверглись политическим репрессиям.

На акции был также замечен один молодой человек.

В ходе своей несанкционированной акции её участники читали стихи, передавая текст друг другу. Кроме того, они разматывали и сматывали декоративную ленту.