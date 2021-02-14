Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Более 82 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено на территории США за минувшие 24 часа. Об этом 14 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за минувшие сутки выявили 82 178 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 27,5 млн.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 3313 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 484 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили свыше 97 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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