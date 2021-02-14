Москва, , 15:53 — REGNUM В Московском метрополитене станция «Люблино» расположена на Люблинско-Дмитровской линии сегодня, 14 февраля, в честь Дня всех влюбленных (Дня святого Валентина) временно переименована в «Влюблино». Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

«Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели — найти правильную дверь», — сообщили в департаменте транспорта столицы.

Кроме того, 15 февраля на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Напомним, что сегодня в ряде стран, в том числе и в России, отмечается День святого Валентина — День всех влюбленных. Хотя этот праздник имеет католические корни, в последнее время он потерял религиозный окрас. В России празднование носит исключительно светский характер.