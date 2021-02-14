Киев, , 15:52 — REGNUM В вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 14 февраля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Четыре военнослужащих из числа инфицированных были госпитализированы в медицинские учреждения.

На данный момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 540 человек. 15 433 человека выздоровели, 44 — скончались.

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