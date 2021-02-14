Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 14 февраля, отмечают 78-ю годовщину освобождения города немецко-фашистских захватчиков.

В городе прошли памятные мероприятия в честь этой даты. Так, состоялся автопробег «Бессмертный полк на колесах». Вечернее небо над донской столицей будет озарено светом прожекторов, которые в годы войны использовались для выслеживания вражеских самолетов во время ночных воздушных боев.

Глава города Алексей Логвиненко поздравил жителей Ростова-на-Дону с 78-й годовщиной освобождения. Он подчеркнул, что в этот торжественный день все жители города с бесконечной благодарностью вспоминают героев — всех тех, кто положил жизни и силы на благо Отечества.

Также Логвиненко отметил, что в настоящее время в Ростове-на-Дону проживают пять участников боев за город 1941 и 1943 годов.

«Николай Иванович Польшинский и Петр Стефанович Никитин отстояли наш город во время первого освобождения. Павел Дмитриевич Кравченко, Дмитрий Федорович Белов и Георгий Иванович Комиссаров — были участниками второго», — рассказал Логквиненко.

Также сегодня состоится военно-историческая реконструкция, посвященная второму освобождению Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.